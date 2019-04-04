Для росіян українські вибори – шок: експерт розповів, як результати 31 березня сприйняли в світі

Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок зазначив, що для багатьох пересічних громадян та фахівців у різних країнах світу, нинішні українські вибори стали несподіванкою і викликом. Якщо для громадян Росії результат, в якому не перемагає діючий представник влади, є нереальним, то для фахівців з Європи, де вибори і політична боротьба рутинний процес, а українські вибори для них хаос, який стає полем для нових досліджень.

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