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Дія сонцезахисного крему під водою: лікар зробив несподівану заяву

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Лікар, доктор медичних наук Віктор Сидоренко дав поради про те, чи варто засмагати та якими засобами захисту користуватися. Він зазначив, що чесні виробники сонцезахисних кремів пропонують лінійку засобів, з індексацією від 0 до 50+, що забезпечує повний 100% захист. Проте, "нечесні" виробники, за його словами, пропонують лінійку аж до позначки 100.

Починати засмагати він радить з використанням сонцезахисного крему найвищого ступеню захисту. Особливу увагу він рекомендував жінками привертати до шиї та зони декольте.

Другим важливим моментом він назвав необхідність контролю та регулярного відновлення захисного шару протягом дня перебування на пляжі.

Ще одним важливим моментом, який часто лишається поза увагою це перебування у воді. Лікар нагадав, що вода є природною лінзою, яка підсилює дію сонячних променів і тому, перебуваючи у воді, людина засмагає ще швидше.

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