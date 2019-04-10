МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Діти з особливими потребами: інклюзивних шкіл стає більше

67Читати матеріал російською

Президент БФ "Асоціація інклюзивної країни" Юлія Ресенчук зазначила, що є великою перемогою те, що запрацював закон "Про інклюзивну освіту". За її словами, школи стали більш доступними для людей з особливими потребами, проте не всі. Вона наголосила, що інклюзія це не якась кінцева точка, а процес, в якому має бути постійний рух.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Юлія Ресенчук

Новини

Всі новини