Діти з особливими потребами: інклюзивних шкіл стає більше

Президент БФ "Асоціація інклюзивної країни" Юлія Ресенчук зазначила, що є великою перемогою те, що запрацював закон "Про інклюзивну освіту". За її словами, школи стали більш доступними для людей з особливими потребами, проте не всі. Вона наголосила, що інклюзія це не якась кінцева точка, а процес, в якому має бути постійний рух.

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