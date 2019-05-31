DETACH: український альтернативний рок в ефірі Бурчук Live

DETACH: український альтернативний рок в ефірі Бурчук Live35Читати матеріал російською
Фронтмен українського рок-гурту DETACH Олексій Веренчик презентував кліп на сольний україномовний трек "Сам один" в ефірі Бурчук Live. Музикант зізнався, що йому давно хотілося спробувати створити щось окреме від гурту і несхоже на те, що зазвичай грає DETACH. Відзначимо, раніше DETACH презентували кліп на трек Bridges, де в кадрі також фігурував лише вокаліст гурту. Він зазначив, що успіх треку буквально спровокував його на запис сольної пісні про самотність.
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