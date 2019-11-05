Депутати збирають підписи, щоб звільнити Рябошапку

Народні депутати почали збір підписів під колективною ініціативою про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Підтверджувальне фото документа опублікував у своєму Telegram-каналі Олександр Дубинський від фракції "Слуга народу", який один із перших підтримав звернення.

Крім Дубинського вже поставили підписи його однопартійці Максим Бужанський і Антон Поляков.

"Генпрокуратура втрачає довіру. Закрито справу проти детектива НАБУ, який "злив" справу проти сина Свинарчука-Гладковського. При цьому Рябошапка спробував прикрити цю історію зверненням щодо зняття недоторканності з Дубневича, хоча ще недавно відмовлявся підписувати йому підозру через нестачу доказів і ризик розвалити справу в суді", – написав нардеп.

Дубинський озвучив Рябошапці гучне звинувачення нібито в покриванні вбивць.

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