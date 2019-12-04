Депутати скасували держмонополію на спирт: закон проголосований у другому читанні

Монобільшість Верховної Ради України у вівторок, 3 грудня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про скасування державної монополії на виробництво спирту.

За документ №2300 проголосували 284 народних депутати. Його норми почнуть діяти уже з 1 січня 2020 року.

Законопроєкт, який вніс президент Володимир Зеленський, передбачає, що до 1 січня 2024 року імпортувати спирт зможуть тільки підприємства й організації, спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України.

Поки що спирт легально виробляють лише заводи державного підприємства "Укрспирт".

Нові ж приватні підприємства з виробництва спирту в Україні зможуть будувати з 1 січня 2021 року. Крім цього, українським компаніям дозволять здійснювати імпорт спирту з-за кордону.

Відзначимо, за підрахунками уряду, через тіньові схеми з державною монополією на виробництво спирту Україна щорічно втрачає близько 4,6 млрд грн.

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