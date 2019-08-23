День Незалежності на ТБ: буде багато ''жартів'' і мало Україні

Дуже дивним виявились програми українських телеканалів, які мовники підготували для своїх глядачів: багато гумору і програм власного виробництва, а також американських фільмів і серіалів. І дуже мало України.

1+1 більш ніж половину святкового ефіру відає під програми виробництва "Студії "Квартал-95", СТБ тішитиме "МайстерШефом", а "Новий" - "Заробітчанами" та шоу "Хто зверху?".

Серед ігрового кіно "українським" із натяжкою можна визначити лише два покази - "Весілля в Малинівці", де Україна пердставлена у часи Громадянської війни, де перемогають більшовики. А також "Кріпосна", яка демонструє вкрай спотворену картину дійсності, яка була притаманною Україні ХІХ ст.

І єдине, за що можна подякувати "Новому", це за демонстрацію, можливо, найкращого ситкому всіх часів - серіалу "Друзі".

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