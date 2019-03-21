Демотивувати Росію від ескалації ситуації: дипломат розповів про цілі нових санкцій ЄС

Дипломат, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба зазначив, що Європейський Союз вже відреагував на загострення ситуації в Керченській протоці і після нападу Росії на українські кораблі застосував персональні санкції проти конкретних осіб. Але, за його словами, українська влада вважає, що цього недостатній рівень реакції і наполягає на системному, комплексному підході. Які саме вони будуть, український дипломат вважає, має визначитись Євросоюз, проте, вони мають стати такими, що дозволить досягнути двох цілей.

Перша ціль, це демотивувати Росію від ескалації ситуації і довести, що кожна спроба ескалації матиме ціну, яку має сплатити Росія не лише забороною на в'їзд для конкретних людей, але й для економіки на секторальному рівні.

Друга ціль повинна, навпаки, мотивувати Росію до звільнення українських військовополонених моряків..

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