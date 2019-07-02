Делегатів ПАРЄ звозили літаками: народний депутат розповів, як блокували правки України

Народний депутат України Віктор Єленський не вважає, що повернення Росії до ПАРЄ відбулося через домовленість із президентом України Володимиром Зеленським.

Натомість, член української парламентської делегації ПАРЄ не виключає того, що західні партнери, які забезпечили одностайність при голосуванні з боку Німеччини, Франції та Італії, мали домовленості і тепер мають відповісти, чому вони так домагалися повернення Росії до Ради Європи, без виконання нею жодного із зобов'язань.

За його словами, безпрецедентна кількість депутатів, яких вперше звозили літаками, вперше за десятки років працювали в ночі. Він зазначив, що була скасована низка офіційних заходів, серед яких святкування 70-річчя ПАРЄ, спільні вечері партійних груп. Натомість, робота під великим тиском кипіла до 1:30 ночі, під час якої методично збивались 220 правок від української делегації.

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