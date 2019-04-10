Дебати на "Олімпійському" відбудуться: Obozrevatel News

Дебати на "Олімпійському" відбудуться

Дебатам бути. Національний спортивний комплекс "Олімпійський" отримав запити від обох кандидатів у президенти України на проведення публічної дискусії. Представник чинного глави держави Петра Порошенка надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19го квітня, а представник Зеленського — на 19 квітня, пише прес-служба "Олімпійського".

Звернення головного рабина країни до ЦВК

ЦВК поки не отримувала звернення головного рабина країни - Моше Реувена Асмана. Про це заявили у прес-службі ЦВК. Напередодні на сторінці Моше Реувена у соцмережі з`явилося звернення, де він попросив, щоб виборчі дільниці під час другого туру виборів президента працювали на дві з половиною години довше. Це рабин обумовив тим, що 21 квітня іудеї святкують другий день свята Песах, під час якого, за їхніми законами, заборонена будь-яка робота до сходу зірок. У ЦВК це звернення прокоментують лише після того, як отримають листа від равина.

В Україні може подорожчати цукор

Цукор здорожчає. Вартість солодкого продкуту в Україні цьогоріч зростатиме щомісяця на 15-20 копійок. Про це розповів Голова асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

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