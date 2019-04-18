Дебати на НСК: про що домовились штаби: Obozrevatel News

Дебати на НСК: про що домовились штаби: Obozrevatel News88Читати матеріал російською
Дебати на НСК: про що домовились штаби
За словами голови правління Суспільної телерадіокомпанії Зураба Аласанії, штаби Порошенка та Зеленського домовилися про те, що встановлять дві сцени. Трибуни ділитимуть поперек, а символіки партій не буде. Квитків - всім порівну – кожен штаб буде розповсюджувати свої. О 16:00 на "Олімпійському" розпочнеться концерт, а о 19:00 – дебати.
КНДР випробувало нову зброю
Нову тактичну зброю випробувала Північна Корея. Керував процесом особисто лідер КНДР - Кім Чен Ин. Він заявив, що таким чином його країна посилює свою військову міць. Центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що випробування відбулося у середу. Який саме тип зброї тестували - не повідомляється.
Аварія в Португалії : 29 загиблих
29 людей загинули внаслідок аварії рейсового автобуса на португальському острові Мадейра. ДТП сталося в містечку Канісу, розташованому на схід від адміністративного центру острова Фуншал. Водій автобуса, в якому перебувало близько півсотні туристів, не впорався з керуванням на повороті.
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