Дебати на НСК: про що домовились штаби: Obozrevatel News

Дебати на НСК: про що домовились штаби

За словами голови правління Суспільної телерадіокомпанії Зураба Аласанії, штаби Порошенка та Зеленського домовилися про те, що встановлять дві сцени. Трибуни ділитимуть поперек, а символіки партій не буде. Квитків - всім порівну – кожен штаб буде розповсюджувати свої. О 16:00 на "Олімпійському" розпочнеться концерт, а о 19:00 – дебати.

КНДР випробувало нову зброю

Нову тактичну зброю випробувала Північна Корея. Керував процесом особисто лідер КНДР - Кім Чен Ин. Він заявив, що таким чином його країна посилює свою військову міць. Центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що випробування відбулося у середу. Який саме тип зброї тестували - не повідомляється.

Аварія в Португалії : 29 загиблих

29 людей загинули внаслідок аварії рейсового автобуса на португальському острові Мадейра. ДТП сталося в містечку Канісу, розташованому на схід від адміністративного центру острова Фуншал. Водій автобуса, в якому перебувало близько півсотні туристів, не впорався з керуванням на повороті.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 17:30 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал