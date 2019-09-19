Де похолоднішає найсильніше: прогноз погоди в Україні на 20 вересня від ObozTV

Під кінець робочого тижня по всій території України очікується суттєве зниження температури та дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 20 вересня.

На заході майже по всіх областях дощитиме. Денний максимум усього +12 градусів, уночі на термометрах +3.

У північних регіонах також очікуються дощі. Температура повітря вдень +14 градусів, уночі +3.

На сході хмаритиме, але опадів не прогнозують. Максимум денної температури +17, вночі на термометрах +5 градусів.

Південь та Крим – небо затягне хмарами, які принесуть із собою локальні дощі. Вдень термометри покажуть +17 градусів, вночі +9.

Центральній Україні обіцяють хмарну погоду, місцями – невеликі дощі. Денний максимум +17 градусів, нічний мінімум +3.

У Києві за прогнозом затяжні хмари та короткочасна злива. Температура повітря вдень +13, уночі +7 градусів.

Коли в Україні прогнозують перші заморозки та яка погода встановиться в жовтні-листопаді – читайте докладніше в матеріалі OBOZREVATEL.

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