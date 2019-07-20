Де на вибори буде найспекотніше: прогноз погоди в Україні на 21 липня від ObozTV

У день парламентських виборів в Україні спеку обіцяють як на виборчих дільницях, так і за вікном.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на неділю, 21 липня.

На заході короткочасні дощі чергуватимуться з проясненнями. Денні показники +29, нічні +14 градусів.

У північних областях перемінна хмарність, місцями дощитиме. Температура вдень +26, вночі +15.

На сході хмарна, але суха погода. Повітря прогріється до +30 градусів, вночі термометри покажуть +17.

На півдні та у Криму без опадів, але в більшості регіонів хмаритиме. Денний максимум +31, нічний мінімум +18 градусів.

Центральній Україні прогнозують перемінну хмарність, місцями зливи. Максимальний показник вдень +28, вночі термометри покажуть +14 градусів.

У Києві також хмаритиме, але без опадів. Температура повітря вдень +28, вночі +19 градусів.

OBOZREVATEL нагадує, що 21 липня 2019 року в Україні пройдуть позачергові вибори до Верховної Ради.

Виборчі дільниці працюватимуть з 8:00 ранку до 20:00 вечора. Українців закликають за будь-якої погоди виконати свій громадянський обов’язок і проголосувати за вподобаного кандидата.

Детальніше ознайомитися з правилами голосуваннями і списком політичних партій можна в цій статті.

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