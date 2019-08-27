ДБР не хоче блокувати діяльність нової ВР: речниця бюро

Речниця Державного Бюро розслідувань Анжеліка Іванова прокоментувала, чи буде ДБР блокувати діяльність нової Верховної Ради.

У ЗМІ з'являлись заяви про те, що приміщення Верховної Ради України може бути опечатаним для провеення розслідування, також були заяви про те, що жодне з голосувань, яке відбувалося з 2008 року не може бути технічно підтвердженим. Повідомлялось, що першу сесію ВР можуть заблокувати через те, що обладнання для голосування у ВР не є сертифікованим.

Іванова заявила, що слідчі дії вже були проведені, і вони були спрямовані якраз на те, щоб не перешкоджати діяльності нової Верховної Ради. Анжеліка Іванова зазначила, поки не може повідомити результати слідчих дій, оскільки вони ще не завершені. Мета слідства, за її словами, - це зробити все можливе, для того щоб усі рішення нової ВР були легальними з точки зору закону України.

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