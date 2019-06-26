"Давайте допоможемо Трампу отримати Нобелівку за Україну": Грищенко дав пораду Зеленському

Продовжуємо розмову з гостем студії – дипломатом Костянтином Грищенком.

Першу частину ефіру можна подивитися тут.

Обговорюємо новий формат санкцій проти Росії, а також переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Що задумав президент США? Що він може зробити для України?

"Я вважаю, що завдання новообраного президента (Володимира Зеленського. – Ред.) – переконати президента США, що мирне врегулювання, повернення Україні як мінімум контролю за Сходом, за Донбасом, припинення війни, припинення втрат життів... Можливо, в рамках компромісу, складного для частини українського суспільства... Але якщо Трампа переконати, а він очевидно прагне отримати Нобелівську премію, то нехай він краще отримає премію за Україну. Давайте йому в цьому допоможемо", – радить Грищенко.

Більше про Україну в світовій політиці та про дипломатичні ігри "сильних світу цього" – дивіться в Підсумках ObozTV.

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