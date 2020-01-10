Дані розвідки США мають бути долучені до матеріалів слідства: український розвідник

Генерал армії та голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував хід розслідування катастрофи українського літака в Ірані.

"Якщо ми говоримо по ситуації на сьогодні, то ми можемо розраховувати лише на дані від американської розвідки. Частково вони вже були передані. Але треба визначити, яка процесуальна основа цих відносин, на скільки вони будуть доказові. Зрозуміло, що спецслужби, про які зараз іде мова, - це ЦРУ, космічна розвідка США, Великобританії та Канади - вони зараз об'єднані. Ці служби фіксували кожен квадратний метр території Ірану, адже вони чекали нових ударів по військовим базам в Іраку. І у даній ситуації керівники спецслужб доповідають головам держав. Тому, на мою думку, та позиція, яка вже озвучена нашими партнерами, є погодженою політично. Проте, допоки ці матеріалі не будуть легалізовані та процесуально оформлені, вони не будуть рахуватися як доказові матеріали і не матимуть юридичної сили", – заявив Маломуж.

Він також додав, що, на його думку, лідери цивілізованих країн не будуть робити безпідставні заяви і звинувачувати Іран у влучанні ракетою в український літак, якщо не матимуть 100% доказів.

Розвідник наголосив на тому, що Росія на сьогодні є глибоким союзником Ірану, тому Іран може наполягати на долучення РФ до процесу розслідування.

"Росія постійно підтримує радикальні настрої Ірану проти США. Вони надають підтримку Ірану у Раді Безпеки ООН, надають зброю. Тому Іран буде звертатись до РФ по допомогу. А Росія буде показувати свої космічні знімки і доводити, що там нічого не було. РФ ніколи не покаже, що там були які запуски, адже це підриватиме їх союзницькі відносини з Іраном", – зазначив Маломуж.

На його думку, при будь якому сценарії відносини України та Ірану однозначно суттєво охолонуть, а у плюсі від конфлікту на Близькому Сході залишиться Кремль.

"І США, і РФ, і Китай розуміють свою відповідальність за людство", – заявив Маломуж.

Тому, на його думку, відкритого військового конфлікту між великими гравцями очікувати не варто.

"Холодна війна, постійна, щоденна, йде вже багато років", – додав він.

Український розвідник також прокоментував громадянські протести проти влади Путіна в Абхазії. На його думку, РФ може використати силу та ввести війська РФ в Абхазію під приводом захисту російських громадян.

"Все залежить від консолідації народу. Якщо більшість народу об'єднається та займе активну позицію, то РФ нічого не зможе зробити. Єдиний варіант для Росії у такому випадку буде - знищити весь народ", – додав Маломуж.

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