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12 лютого • оновлено в 18:43
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Cлідство представило нові докази щодо причетності Яни Дугар: справа Шеремета

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Речник МВС України Артем Шевченко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував докази, які Нацполіція надала у справі вбивства Шеремета.

"У нас досудове розслідування ще йде. Остаточно змагальний процес буде вже в суді, коли справа розглядатиметься по суті", - заявив Шевченко.

Він додав, що захист підозрбваних намагається створити негативний імідж слідства та дискредитує судовий процес.

"Ми з дозволу слідства у суто законний спосіб, не спекулюючи цим щодня, оприлюднили певний масив інформації, який свідчить про те, що більшість їхніх заяв щонайменше сумнівні. Більшість з апеляцій захисту очевидно не є правдивими. У суді заявляли про ніби-то її відсутність в країні, про ніби-то алібі, що вона не могла відлучитися з місця несення служби, а також була низка інших доказів, які переконують, що слідство має повне право підозрювати Яну Дугар", - зазначив Шевченко.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Артем Шевченко
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