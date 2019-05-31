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Что происходит с Коломойским?)

2.1тЧитати матеріал російською

Или иначе. Почему Игорь Валерьевич решил быстро присвоить себе статус... Главного смотрящего). "Теперь - это все мое!" Почти девиз. Хотя казалось, что Порошенко со своими подобными замашками уже стал для нас своеобразной прививкой. Как нельзя делать и кем нельзя становиться. Но нет. Коломойский в считанные недели перещеголял Порошенко. По части прожектов и обещаний.

Игорь Валерьевич продолжает нас радовать ежедневно. Вчерашний теневой супер/игрок превратился в активнейшего публичного спикера. В многочисленных интервью которого сплошные назначения... Ещё де/юре не наступила новая эра, а он уже обозначил, что является главным распорядительным лицом этой эры. Практически и откровенно - что, кстати, неприятно удивляет - он низводит президента Зеленского до роли... факсимилятора. Человека, который просто ставит подписи на чужих документах... Коломойский как бы намекает на то, что только он принимает и будет принимать ключевые решения. И даже уже нарисовал большую такую "шахматку", в которой расписаны должности. Хотите премьера? Вот Вам Коболев. Чем плох этот самородок?.. Спикер нужен? Ну так, Юлия Владимировна Тимошенко вполне и вполне по этому поводу. И какая разница, что все это даже не президентское, а чисто парламентское, коалиционное. Теперь Коломойский решает... Ген/прокурора Луценко, которого общество просто не переваривает, менять Коломойский не рекомендует. Авакова тоже нужно обязательно оставить. В АП Главой назначим Богдана. Ну кто/то же из людей Игоря Валерьевича должен регулировать встречи президента...

Так что, все-таки, происходит с Коломойским? Он просто потерял голову от новых возможностей или реально пытается сказать, что государство - это он?)

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Автор
Михайло ПодолякМихайло Подоляк
Тема
Відео блоги
Особи
Ігор КоломойськийАндрій БогданЮрій ЛуценкоАндрій КоболєвАрсен АваковВолодимир Зеленський
Теги
коломойскийВолодимир ЗеленськийНафтогаз України
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кудря александр
кудря александр
Вы за него голосовали. Вы знали, что так будет. К кому вопросы? Себя и спрашивайте. Порошенко вам не нравился? Вы его тираном что-ли считали? А с головой все в порядке? Шапочка не жмет?
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