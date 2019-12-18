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18 грудня • оновлено в 17:22
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Чотири мільйони українців вже виїхали з України: заяви міністра

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З 2010 року за кордон з України виїхали чотири мільйони її громадян. Крім того, темпи відтоку населення постійно ростуть, адже міграція носить циклічний характер.

Таку статистику та інфографіку оприлюднив на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

"Виняток – у 2014 році. Зважаючи на все, це пов'язано з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях. Те, що мене здивувало. Безвіз суттєво не вплинув на підсумкові цифри міграції та сальдо. Я це пояснюю тим, що трапився перерозподіл – люди стали менше їздити в Росію (принаймні, офіційно) і більше – в Європу", – написав урядовець.

Підсумовуючи, він зазначив, що уряд робитиме все можливе, щоб національна економіка зростала швидше і в українських громадян було менше причин покидати дім.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трудові мігранти за 10 місяців 2019 року відправили в Україну 9,7 млрд доларів. Водночас Національний банк очікує суттєве збільшення надходжень до кінця року.

А у дослідженні, проведеному на замовлення представництва Міжнародної організації з міграції, йдеться, що приблизно 65% постраждалих від торгівлі людьми українців (за три останні роки) потрапляють у трудове рабство в Росії.

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