Чому в Україні найдешевший у світі Інтернет: середня ціна 125 грн

Голова комітету з питань захисту економічної конкуренції Інтернет Асоціації України Олександр Арутюнян у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував новини про те, що в Україні найдешевший у світі Інтернет.

"Я вам скажу так: видання, яке оприлюднило ці дані, помиляється. адже в Україні немає середнього чеку у 6,6 доларів. На сьогодні це приблизно 5 доларів. Справа у тому, що у нашій країні дуже популярні сервіси разом із ТБ, тому в аналітику могли потрапити не зовсім коректні дані", - заявив Арутюнян.

Він додав, що Україна дійсно залишається світовим лідером із найдешевшим у світі Інтерентом вже четвертий рік поспіль.

"Це залежить від декількох факторів. По-перше, Україна є лідером не лише за низькою ціною, а за кількістю провайдерів, тобто учасників ринку в одній країні. Тому ми є взірцем конкуренції на цьому ринку. Свого часу було замало контролю з боку держави, і якось воно пішло", - заявив Арутюнян

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