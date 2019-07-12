Чому в Києві "втомився" скляний міст: названо помилку будівельників

Інженер-проектувальник Дмитро Макогон назвав помилку будівельників, через яку на скляному пішохідно-велосипедному мосту в Києві знову утворилася тріщина.

"Щодо прорахунків – ми бачимо в основний несучої конструкції деформаційний шов. Міст – довга конструкція. Через перепади температури, зміни навантаження на міст, через вітер і сейсмічний вплив міст змінюється по довжині. Метал має властивість розширюватися і звужуватися", – зазначив Макогон.

"Досить довго стояла спека, потім була різка зміна температури і похолодання. Метал від температури розширювався, а потім звузився. Шов свою справу зробив, з конструкцією нічого не сталося. Але архітектори не врахували, і встановили огорожу без деформаційного шва. На конструкції шов був , а на огорожі не було. Одна частина огорожі стояла на "береговій" частині, друга на мосту. Мостова частина огорожі почала тягнути "берегову" і зламалася", – пояснив інженер.

Подробиці дивіться в Підсумках дня з Вадимом Колодійчуком на ObozTV.

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