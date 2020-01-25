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25 січня • оновлено в 22:06
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Чому Путін ніколи не залишить у спокої українську мову та які наслідки для України може мати двомовність

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Про те, чому Путін ніколи не залишить у спокої українську мову та які наслідки для України може мати двомовність - у розмові із мовознавицею, професоркою Ларисою Масенко

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Автор
В&#39;ячеслав Кириленко В'ячеслав Кириленко
Тема
"Мова" з В’ячеславом Кириленком
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