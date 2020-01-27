Чому Порошенко підписав Мінські протоколи: Степан Гавриш

Юрист, політичний діяч Степан Гавриш у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо війни на Донбасі.

"У Росії заяву про відствку написав Сурков - архітертор війни на Донбасі. Зараз у зв'язку із приходом президента Зеленського виникла нова логіка закінчення війни. Те, що записано в Мінських угодах, дуже просте - Україна має повністю за власні кошти створити дві неконтрольовані квазі-держави зі своєю власною народною міліцією, яка стане фактично легалізованими бойовиками", - заявив Гавриш.

Він також нагадав, що на території ОРДЛО зараз перебувають 75 тисяч озброєних терористів, а 300 тисяч жителів вже отримали російські паспорти.

"Мінські домовленості взагалі придумав Порошенко для того, щоб отримати офіційний дозвіл від Москви на своє президентство. А Росія завдяки Мінським угодам вийшла з цієї війни і доводить усьому світу, що у нас громадянський конфлікт", - заявив Гавриш.

Він додав, що можливості змінити мінські домовленості у України немає.

"Можуть бути якісь компенсаційні механізми. але зміни домовленостей не буде. Як діє Росія? Вони розуміли, що не зможуть вийти з-під американських санкцій з "Північного потоку-2". І все одно вони пішли на те. щоб підписати з нами транспортну угоду, повернула нам гроші і т.д. Я думаю, що все це відбувається останнім часом, відбувається в наслідок приходу на позицію Суркова, пана Козака", - заявив Гавриш.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram