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6 березня • оновлено в 18:18
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“Чого тільки не зробиш заради концесії” | Альо, гараж! REBOOT #357

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Відставка Уряду і КоронаВірус у Чернівцях.

Дві топ-теми фіналу поточного тижня. В обох історіях багато чого схожого, багато в чому вони відрізняються. І там і там - пристрасті, недомовленості, “друге дно”. Подробиці в черговому випуску Альо, гараж! REBOOT на каналі Обоз-ТВ

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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