“Чого тільки не зробиш заради концесії” | Альо, гараж! REBOOT #357

Відставка Уряду і КоронаВірус у Чернівцях.

Дві топ-теми фіналу поточного тижня. В обох історіях багато чого схожого, багато в чому вони відрізняються. І там і там - пристрасті, недомовленості, “друге дно”. Подробиці в черговому випуску Альо, гараж! REBOOT на каналі Обоз-ТВ

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!