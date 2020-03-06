“Чого тільки не зробиш заради концесії” | Альо, гараж! REBOOT #357
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Відставка Уряду і КоронаВірус у Чернівцях.
Дві топ-теми фіналу поточного тижня. В обох історіях багато чого схожого, багато в чому вони відрізняються. І там і там - пристрасті, недомовленості, “друге дно”. Подробиці в черговому випуску Альо, гараж! REBOOT на каналі Обоз-ТВ
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