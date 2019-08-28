Чого очікувати від закону про звільнення держслужбовців: експерт

Експерт групи "Реформа публічної адміністрації" РПР Сергій Сорока прокоментував новини про зміну законодавства щодо найму та звільнення з роботи державних службовців.

Він заявив, що ініціатива Максима Нефьодова щодо зміни законодавства, яке регулює процес найму та звільнення держслужбовців, є цілком очікуваною. Нефбодов, за словами Сороки, озвучував її у конкурсі, коли він болотувався на цю посаду.

Сорока підтвердив, що сьогодні існує проблема із тим, що фактично безпідствно державного службовця звільнити не можливо. І якщо говорити про те, щоб швидко реформувати, наприклад, митницю, то швидко звільнити і набрати на роботу нових працівників митниці сьогодні не можливо.

Експерт зазначив, що до запровадження закону в дію, всі політики мали право звільняти держслужбовців, що призвело до погіршення професійного рівня відомств. Він зазначив, що від Нефьодова очікують серйозних змін у роботі митної служби, але експерт застерігає від того, щоб звільнення за новим законом не стали масовими та постійними.

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