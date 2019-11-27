Чим і за якими цінами годують в їдальні КМДА?

На тлі скандалу із затриманням голови Громадської ради з боротьби з корупцією при КМДА, якого спіймали на хабарі в розмірі 9 тисяч доларів, Юлія Крапівіна відвідала головний офіс київської мерії.

Ціни і страви, якими можна пообідати у будинку на Хрещатику, приємно вразили ведучу ОбозТВ. Тому, вона закликала своїх глядачів скористатися такою можливістю, назвавши години, коли їдальня відкрита і для "простих смертних".

До речі, враховуючи те, що хабарника і людину, яка хотіла отримати ділянку у Святошинському районі столиці під автопаркову, затримали під час передачі другої частини хабара в 9 тисяч доларів в столичному ресторані, а не у їдальні, приводить до думки, що у великих босів з КМДА, цей заклад харчування, очевидно, не у пошані. Або, з доларів здачі не дають.

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