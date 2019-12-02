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2 грудня • оновлено в 22:13
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Чи варто українцям очікувати зниження тарифів на послуги ЖКГ

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Експерт з питань ЖКГ Андрій Нікончук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, чи варто очікувати зниження тарифів найближчим часом.

"Є два інструменти для зниження тарифів: перше - це зменшити енерго-споживання конкретними багатоквартирними будинками, і другий - це внести зміни до діючого закону про жилово-комунальні послуги в частині зняття обмеження щодо не внесення змін до діючих договорів щодо надання відповідних комунальних послуг. Під відповідним у даному випадку я маю на увазі послуги з опалення та послуги гарячого водопостачання", - заявив експерт з питань ЖКГ.

Він припустив, що зараз у кабінеті міністрів може йти мова про внесення змін до закону про ЖКГ.

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Андрій Нікончук
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