Чи потрібен Україні військовий парад 24 серпня: думки українців

Українці в програмі Бурчук Live висловлюють своє ставлення та висловлюють аргументи щодо параду на День Незалежності, який президент України Володимир Зеленський збирається скасувати, про що він озвучив напередодні.

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