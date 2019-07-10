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Чи потрібен Україні військовий парад 24 серпня: думки українців

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Українці в програмі Бурчук Live висловлюють своє ставлення та висловлюють аргументи щодо параду на День Незалежності, який президент України Володимир Зеленський збирається скасувати, про що він озвучив напередодні.

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