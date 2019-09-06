Чи можуть іудеї та мусульмани вступити до ''ПЛАСТУ''

Ведучий інфо-панк шоу "Бурчук Live" у прямому ефірі зателефонував організацію український пластунів і запитав, чи можуть іудеї та мусульмани вступити до цієї організації.

Ведучий заявив, що він телефонує зі Львова і хоче. щоб його діти стали членами цієї організації. На що почув відповідь, що він має знайти сайт львівської організації та зв'язатись напряму із ними.

Олександр Лірчук перепитав із приводу статуту організації та релігійних засад. Він зазначив, що телефонує, адже діти його знайомих є учасниками "Пласту", йому подобається, що вони їздять в табори і т.п. Єдине, що його турбує у питанні вступу до організації - це те, що, як зазначено на офіційній сторінці, організація виховує дітей на засадах християнської моралі. Олексанрд Лірчук заявив, що його родина іудеї, а інші його знайомі, які також цікавляться вступом, вони мусульмани.

Представниця відповіла, що загалом ніхто нікому нічого не забороняє, але виховання відбувається на принципах саме християнської моралі. Тобто ніхто нікого не зобов'язує молитися, але дотримання принципів християнської моралі є обов'язковим, наприклад, поважати інших і подібні речі, заявила представниця організації.

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