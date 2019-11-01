Чи можна застосувати закон про незаконне збагачення до Дубневича: юристка

Керівниця проектів з питань конституційного права ЦППР Юлія Кириченко у прямому етері ObozTV прокоментувала новини щодо повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Вона зазначила, що без нового закону органи правопорядку нічого би не змогли зробити у подібних справах. Кириченко також прокоментувала, чи може ця стаття застосовуватись до справи Дубневича.

"Будь-яка кримінальна відповідальність не має зворотньої дії в часі, тобто незаконне збагачення з'являється з моменту набрання чинності тим положенням, яке проголосував парламент. Десь за днів десять, за два тижні, після того як її підпише президент, вона набере чинності. І вже після того в кримінальному кодексі можна буде застосовувати якісь дії до справи Дубневича. Якщо в нього епізоди незаконного збагачення були раніше, то це буде проблема, оскільки їх не можна буде застосувати", - заявила Кириченко.

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