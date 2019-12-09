Через поступки по газу ми залишаємось у пострадянському просторі: екс-міністр

Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ (2014-2017 рр.) Геннадій Зубко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував акцію на Банковій, та як на настрої суспільства може вплинути питання газу.

"Нормандський формат, він взагалі у своєму порядку денному не може розглядати питання газу. Ще раз наголошую, що Євросоюз зацікавлений у перемовинах із Україною, як з партнером, яка навіть у скрутні часи виконував свої зобов'язанння, піднімаючи у газосховища газ. Єврокомісії потрібно домовлятися про постачання газу, тому що Україна готова, але немає відповідного контракту, так само як немає і "Північного потоку-2". Все це виглядає більше як політична гра, а не економічне питання, яке також має момент закидок на нормандський формат. На жаль, раніше у будь-яких поступках по газу ми програвали політично і залишались через це у пострадянському просторі", - заявив Зубко.

Він також зазначив, що Росія буде максимально затягувати із вирішенням питання по газу.

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