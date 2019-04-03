Через перемогу Зеленського Україна гарантовано не отримає черговий транш МВФ: експерт

Економіст Борис Кушнірук зазначив, що невизначеність із персоналією майбутнього президента України призведе до того, що посиляться коливання курсу гривні до іноземних валют, зокрема до долару. Він зазначив, що для нього є очевидним, що в разі перемоги на виборах президента Володимира Зеленського, Україна гарантовано не зможе технологічно отримати черговий транш МВФ.

За його словами, ця співпраця буде поставлена на паузу щонайменше до весни наступного року. Він підкреслив, що це питання не прізвища, а того, що це буде новий президент, з яким МВФ не вело переговорів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!