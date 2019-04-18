Чартерна загроза: українці отримали попередження

Колишній пілот літака розповів декілька фактів про авіакомпанії, які здійснюють чартерні рейси до Туреччини та Єгипту з України.

Він заявив, що вони купують дешеві старі літаки, беруть на себе нереальні зобов'язання за кількістю перельотів й економлять на зарплатах і технічному обслуговуванні, пише "Економічна правда". За словами пілота, обман у технічному обслуговуванні літаків в Україні — це звичайна практика.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!