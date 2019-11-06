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6 листопада • оновлено в 11:58
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Бюджетний дефіцит призводить до зростання економіки України: економіст

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Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський прокоментував основні показники бюджету України на 2020 рік.

"Питання в тому, що у нас є інфляція, відповідно є деякі статті, на які має витратитися більше грошей ніж у минулому році. А також зазвичай закладається і зростання економіки. І видатки збільшуються, і доходи збільшуються. А те що існує бюджетний дефіцит, то в цьому також є певний позитив, адже бюджетний дефіцит призводить до зростання економіки. Але звичайно, його треба зменшувати до того, щоб він був мінімальний. Із приводу того, що видатки збільшуються, ну у нас більше грошей, відповідно ми більше витрачаємо", - зазначив Несходовський.

Він також додав, що у нас зростає мінімальна заробітна плата, що відповідно вимагає і більше грошей для бюджетників.

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