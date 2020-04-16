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16 квітня • оновлено в 10:16
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Економіст заявив, що НБУ "допомагає спекулянтам"

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Національний банк України "допомагає міжнародним спекулянтам" вивозити з країни величезні кошти.

"НБУ живе в реальності, яка відрізняється від того, що оточує нас", – заявив в ефірі ObozTV виконавчий директор "Економічної дискусійного клубу" Олег Пендзин.

"Я повинен засвідчити повну відсутність співпраці і узгодження прогнозів між урядом і Національним банком", – сказав експерт, коментуючи велику невідповідність між курсом долара, закладеним в Державний бюджет, і курсом долара, встановленим Нацбанком.

Економіст заявив, що НБУ "допомагає спекулянтам"

Економіст заявив, що НБУ "допомагає спекулянтам"

Він звернув увагу на незрозумілі дії національного регулятора. "Він допомагає міжнародним спекулянтам вивозити з країни величезні гроші, зароблені на державних облігаціях минулого року, утримуючи курс гривні на рівні 27 гривень за долар і закладаючи недоотримання величезних доходів, зокрема, по ПДВ з імпорту, який розраховується за фактичним курсом", – сказав експерт.

Виходячи з цього, Пендзин закликав Нацбанк до тіснішої співпраці з урядом.

Як писав OBOZREVATEL, через пандемію коронавірусу Covid-19 і викликану нею світовою економічною кризою Верховна Рада України переглянула Державний бюджет. Закладений в бюджет курс гривні становить 29,50 гривень за долар, в той час як на ринку його вартість близько 27,20 гривень.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Валютний ринок Курс валют Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Олег Пендзин
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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