Як чоловіку в Україні бути стильним: fashion-редактор

Як чоловіку в Україні бути стильним: fashion-редактор32 Читати матеріал російською
Fashion-редактор Роман Тимофєєв став гостем прямого етеру ObozTV, де розповів про те, як чоловіку в Україні бути стильним.
Мода та стиль - це різні речі, зазначив Тимофєєв. За його словами, стильним можна, бути просто вдягаючись у звичайні речі, при чому важливо розуміти, що є люди, які вдягаються у своєму власному стилі, не залежно від моди.
"Наприклад, зараз модний червоний колір, а вони завжди вдягаються у чорне", - заявив стиліст.
Він також наголосив, що модно вдягнутись, можна просто відвідавши магазин одягу, а от зі стилем зовсім інша справа. У прямому етері інфо-панк шоу "Бурчук Live" Тимофєєв розповів про конкурс найстильніших чоловіків України. До переліку кандидатів входять 50 найстильніших чоловіків.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".