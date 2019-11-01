Як чоловіку в Україні бути стильним: fashion-редактор

Fashion-редактор Роман Тимофєєв став гостем прямого етеру ObozTV, де розповів про те, як чоловіку в Україні бути стильним.

Мода та стиль - це різні речі, зазначив Тимофєєв. За його словами, стильним можна, бути просто вдягаючись у звичайні речі, при чому важливо розуміти, що є люди, які вдягаються у своєму власному стилі, не залежно від моди.

"Наприклад, зараз модний червоний колір, а вони завжди вдягаються у чорне", - заявив стиліст.

Він також наголосив, що модно вдягнутись, можна просто відвідавши магазин одягу, а от зі стилем зовсім інша справа. У прямому етері інфо-панк шоу "Бурчук Live" Тимофєєв розповів про конкурс найстильніших чоловіків України. До переліку кандидатів входять 50 найстильніших чоловіків.

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