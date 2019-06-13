Це не шантаж: енергетичний експерт пояснив жорстку позицію Данії щодо газопроводу ''Північний потік-2''

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначив, що на його думку, Данія не чинить опір реалізації російського газогону "Північний потік-2", а виторговує для себе певні преференції, оскільки розуміє, що саме від її позиції залежить майбутнє цього проекту. За його словами, всі інші учасники проекту, зокрема їхні сусіди, вже отримали гарантії своїх майбутніх прибутків від експлуатації газогону.

Він вважає, що використання залежності потужних сусідів на свою користь, не можна назвати шантажем, а "елементами реалізації власних національних інтересів" під актуальними гаслами охорони навколишнього середовища в територіальних водах Данського королівства.

За його словами, це для політиків Данії є не тільки можливістю отримати економічний зиск, але й використати його у внутрішньополітичній боротьбі, коли данські "зелені" мають можливість продемонструвати рішучість у відстоюванні задекларованих програмних цілях.

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