Степан Бандера для поляків, як Джордж Вашингтон для англійців

Вибір національних героїв для різних народів - справа непроста. У Монголії стоїть пам'ятник Чингизхану, який мало приємний народам Середньої Азії і Східної Європи, ім'ям Джорджа Вашингтона називають міста, а з його портретом друкують гроші, які повинні викликати у англійців як мінімум алергію. А що робити зі Степаном Бандерою - українці чомусь повинні тільки з оглядкою на сусідів.