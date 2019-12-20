Корупція під час будівництва моста в Станиці Луганській: вкрали 10 млн

У Луганській області виявили факти зловживання і крадіжки бюджетних коштів під час капітального ремонту моста в Станиці Луганській.

Згідно з повідомленнями прес-служби Генеральної прокуратури, 19 грудня правоохоронці провели ряд обшуків, в ході яких було вилучено документи про проведення капітального будівництва моста через Сіверський Донець в Станично-Луганському районі.

Також повідомляється, що посадові особи одного з управлінь Луганської обласної державної адміністрації, можливо, увійшли в змову з посадовими особами з комерційних структур з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт об'єктів інфраструктури.

Слідство вважає, що дана комерційна структура з залученням субпідрядної організації провела роботи з капітального ремонту моста в Станиці Луганській, обсяги і вартість яких, за даними слідства, э значно завищеними. Попередньо встановлено, що вказані особи мали на меті привласнити бюджетні кошти на загальну суму понад 10 млн грн.

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