З колонії у Львівській області утекли в'язні: один з них ґвалтівник

З Миколаївської колонії №50 у Львівській області втекли засуджені. Один із них – ґвалтівник.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook. Також він опублікував фото злочинців.

Так, з вдалося втекти 20-річному киянину Віталію Буртовенку, який був засуджений до 5 років колонії за зґвалтування і розбій.

Прикмети: низький – до 170 см, колір волосся світло-русявий, очі – сині, татуювання: на обох руках написи "золото", на пальцях лівої руки цифри "1", "9", "9", "9 ".

Другий утікач – 27-річний уродженець села Лука Житомирської області Павло Дмитрук. У квітні він був засуджений до трьох років позбавлення волі за незаконне виготовлення, зберігання та розповсюдження наркотиків.

Прикмети: низький – до 170 см, колір волосся чорний, очі – карі, татуювання на правій руці: напис "в'язниця – наука з наук і світ жорстокий і гонор".

"Є інформація, що замовляли таксі о 22:30 з Миколаєва на Київ через 838 і ще декілька напрямків замовляли, але відмовилися", – повідомив Зінкевич.

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