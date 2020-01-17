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17 січня • оновлено в 17:45
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Брати Борисенки стали гостями прямого етеру ObozTV

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Брати Борисенки стали гостями прямого етеру ObozTV.

Вони відповідали на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської та виконали декілька своїх пісень.

Брати розповіли про труднощі, із якими стикаються на творчому шляху, про захоплення та хоббі та нові пісні.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
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