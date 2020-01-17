Брати Борисенки стали гостями прямого етеру ObozTV.

Вони відповідали на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської та виконали декілька своїх пісень.

Брати розповіли про труднощі, із якими стикаються на творчому шляху, про захоплення та хоббі та нові пісні.

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