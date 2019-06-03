Борщ за космічною ціною: експерт розкритикував відсутність планування в Україні

Голова в Національна Рада економічного розвитку Олексій Дорошенко зазначив, що перші негаразди із "борщовим набором" в Україні з'явились на початку минулого року, коли морква та буряк додали 70-80%% до своэъ вартості протягом одного місяця та продовжували дорожчати. А цінового піку морква досягла у червні минулого року, коли її вартість перевищувала ціну бананів удвічі.

Цього року ситуація повторюється, проте, за його словами, вони посилилась тим, що окремих категорій овочів в Україні не залишилось зовсім. Імортування на швидкоруч, із переплатами за терміновість, як самого продукту, так і за його доставку, спричинило, природно, збільшення ціни для кінцевого споживача, зробивши її "космічної".

Він наголосив, що думка прj те, що ринок не потребує регуляції, є хибною і запропонував подивитись на досвід Канади та країн Євросоюзу, де планування відбувається на кілька років наперед. Але якість такого планування, за його словами, на кілька щабелів є вищим за те, що було у СРСР.

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