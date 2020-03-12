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12 березня • оновлено в 19:03
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Боротьба із коронавірусом та відеофіксація порушень ПДР: Зорян Шкіряк

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Радник Міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував порядок роботи прикордонних підрозділів під час карантину на території України.

"Забезпечення зараз абсолютно достатнє і прикордонна служба України має все необхідне спорядження для того, щоб виконувати свою роботу", - заявив Шкіряк.

Він додав, що в Україні може статися закриття авіаційного сполучення з більшою кількістю ЄС, у тому числі Німеччиною та Францією.

"Якщо говорити про Китай, то там коронавірус вже пішов на спад, значна частина хворих, які там були, вже одужали, а лікарні, які відкривалися для боротьби з епідемією, закриваються", - зазначив Шкіряк.

Експерт також висловився із приводу початку роботи відеокамер, які фіксують правопорушення ПДР.

"В Києві протягом доби 20 камер фіксують від 60 до 80 тисяч правопорушень!" - заявив радник міністра МВС.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
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Зорян Шкіряк
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