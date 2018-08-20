Бондаренко впала в ярость из-за идеи Омеляна запретить поезда в РФ

Одиозная экс-член Партии регионов Елена Бондаренко бурно отреагировала на инициативу министра инфраструктуры Владимира Омеляна отменить железнодорожное сообщение Украины с Россией.

В частности, коллаборантка, перейдя на истерику, заявила, что такая инициатива якобы испортит жизнь миллионам украинских граждан. Свои возмущения предательница Украины озвучила в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".