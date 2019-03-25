Бойовики ''ЛНР'' блокують пункт пропуску на Луганщині

Прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян зазначив, що ситуація лишається незмінною: російські терористичні війська відмовляються пропускати осіб і транспортні засоби через лінію розмежування через КПВВ "Золоте" в Луганські області, який було відкрито згідно з домовленостями 2015 року, досягнутими в результаті переговорів у Нормандському форматі.

За його словами, представники всіх контрольних служб, які входять до складу Об'єднаних сил, на своїх робочих місцях здійснюють пропуск осіб, які проживають у так званій "сірій зоні", яких протягом останньої доби біло близько 200 осіб.

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