Богомолець назвала недолік майбутніх вакцин від COVID-19

Будь-яка вакцина від коронавірусу, яку винайдуть у світі, не діятиме на довготривалій основі.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила заслужена лікарка України Ольга Богомолець. "Якщо ми говоримо глобально про людство і віруси, то людство еволюціонує значно повільніше, ніж віруси. І всі вакцини, які ми будемо придумувати, будуть давати виключно тимчасовий результат", – запевнила вона.

Разом з тим, лікарка наголосила на тому, що порівнювати коронавірус із особливо небезпечними інфекційними захворюваннями, такими як холера, грип-іспанка чи віспа, некоректно, перш за все, тому, що смертність від COVID-19 набагато менша.

"Говорити про те, що COVID-19 зменшив популяцію, що це заколот проти людства – це абсолютна неправда", – резюмувала медичка.

Як писав OBOZREVATEL, лікар-імунолог, доктор медичних наук Владислав Жемчугов розповів про те, що обмеження щодо вакцинації від коронавірусу будуть подібні до тих, що актуальні у випадку вакцинацією від грипу.

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