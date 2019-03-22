Біткойн буде не зростати, а відновлюватись: економіст дав прогноз по курсу криптовалюти

Економіст Євген Невмержицький назвав прогнози, щодо стрімкого здорожчення Біткойну протягом місяця, "ворожінням на кавовій гущі". За його словами, існують технічні аналізи і інструменти подібні до інструментів аналізу для фоднових ринків, які дозволяють робити оцінку криптоактивів.

Він зазначив, що протягом останніх трьох місяців весь ринок Біткойну мав незначні коливання з загальним обсягом трохи менше 100 млрд доларів. Зараз загальний обсяг збільшився до 138 млрд доларів, а капіталізація Біткойну складає 70 млрд доларів.

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