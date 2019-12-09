Білоруси повстали проти Путіна

У центрі Мінська відбулася чергова акція протесту проти інтеграції Білорусі та Росії.

Як повідомляло місцеве видання "Наша Нива", попередні акції відбулися 7 грудня, напередодні переговорів глав держав Олександра Лукашенка і Володимира Путіна.

Спочатку люди зібралися на площі зі слоганами "Живе Білорусь!" і "Незалежність". За словами організатора акції, журналіста Павла Северинця, протестувальники вимагали "жодних домовленостей з імперською Росією!".

Згодом член руху солідарності "Разам" Олена Товста виступила на площі Свободи з заявою, яку підтримали учасники протесту.

"Ми, громадяни Білорусі, висловлюємо рішучий протест проти глибокої інтеграції з Росією. Заявляємо про нелегітимність документів, які можуть бути підписані. Ми не будемо їм підкорятися. Закликаємо міжнародне співтовариство проявити солідарність. Білоруському народу потрібно повернення прав і свобод, прописаних в Конституції, в тому числі право обирати владу. Свободу не спинити! Незалежність – це шлях до свободи. Живе Білорусь!" – заявила Товста.

На акції також виступили Максим Вінярський з "Європейської Білорусі" і Петро Садовський, який був послом Білорусі в Німеччині в 1990-ті. Після цього сотні людей рушили проспектом Незалежності в напрямку площі Перемоги. Мітингувальники скандували: "Слава нації – жодної інтеграції!".

Пізніше до посольства РФ стягнули керівництво столичної міліції, перекривши підходи до будівлі ланцюгом омонівців. Правоохоронці пообіцяли передати представникам дипустанови прохання вийти до Северінця. Тим не менше, з посольства ніхто не вийшов. Тому частина демонстрантів вирішила повернутися до Жовтневої площі.

Акція закінчилася близько 16:45 за місцевим часом. Учасники протестів закликали опозицію приєднуватися до наступних демонстрацій.

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