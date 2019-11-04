Бійка Богдана та Баканова: правда чи вигадка

Глава СБУ Іван Баканов нібито побився з главою Офісу президента Андрієм Богданом.

Інцидент, за деякими даними, трапився 30 жовтня в стінах ОП стверджує журналіст Станіслав Речинський у Facebook.

За його словами, конфлікт був пов'язаний з призначеннями в Службі безпеки. В результаті бійки Баканов нібито вибив зуб Богдану.

"Команда Зе пішла в рознос. У середу на Банковій побилися Баканов і Богдан. Богдан з тих пір на роботу не виходить. Причина конфлікту – призначення начальника ГСУ СБУ. Богдан хотів Нескоромного. Баканов – Вовка. Богдану вибили зуб", – стверджує журналіст.

Інформацію про бійку також підтвердила журналістка Соня Кошкіна. "Оцінки у мене дещо інші, але зараз важливий саме фактаж", – написала вона в своєму телеграм-каналі.

У той же час журналіст Роман Кравець заявив, що Баканов і джерела в Офісі президента факт бійки не підтвердили.

"Взяв і написав Баканову. Він відписує: "Дуже смішно" і багато смайликів... Джерело в ОПУ "дало мені зуб", що у Богдана з зубом все ок", - написав він.

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