ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

Безпрецендентне фінансування середньої освіти: радник міністра розповіла, хто і чому не зміг освоїти гроші

56Читати матеріал російською

Радниця міністра освіти і науки України Іванна Коберник зазначила, що реформа середньої школи триває вже другий рік, проте різні області впоралися із завданням та з процедурами, які відкривали можливість для фінансування освіти, по різному.

Вона наголосила, що економіка України не така потужна, як у країнах Західної Європи і про суттєве зростання фінансування освіти можна буде говорити одночасно зі зростанням українського ВВП. Разом із тим, радниця міністра освіти нагадала, що минулого року, під першокласників "Нової української школи" на матеріально-технічне переоснащення з бюджету було виділено 1 млрд гривень, та 300 млн. гривень на перекваліфікацію вчителів. За її словами, така ж програма із аналогічним фінансуванням проводилась і цього року.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Іванна Коберник
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини