Безпрецендентне фінансування середньої освіти: радник міністра розповіла, хто і чому не зміг освоїти гроші

Радниця міністра освіти і науки України Іванна Коберник зазначила, що реформа середньої школи триває вже другий рік, проте різні області впоралися із завданням та з процедурами, які відкривали можливість для фінансування освіти, по різному.

Вона наголосила, що економіка України не така потужна, як у країнах Західної Європи і про суттєве зростання фінансування освіти можна буде говорити одночасно зі зростанням українського ВВП. Разом із тим, радниця міністра освіти нагадала, що минулого року, під першокласників "Нової української школи" на матеріально-технічне переоснащення з бюджету було виділено 1 млрд гривень, та 300 млн. гривень на перекваліфікацію вчителів. За її словами, така ж програма із аналогічним фінансуванням проводилась і цього року.

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